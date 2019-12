optimaitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si aggiungonodialla tournée già annunciata. Sono state aggiunte nelle scorse ore due nuove tappe, rispettivamente allodi Roma e alloo Sandi Milano. Iin programma al Meazza per il prossimo tour disono così tre mentre quelli attesi allodi Roma sono due, il secondo dei quali chiude il tour italiano prima della ripresa autunnale in Europa. Le nuove date di, nel 2020 Le nuove date annunciate nelle scorse ore sono quelle dell'8 giugno alloo Sandi Milano e del 16 luglio allodi Roma. I due live si aggiungono a quelli già in programma al Meazza di Milano, fissati per il 5 e il 6 giugno e a quello già atteso a Roma per il 15 luglio. La data del 16 luglio allodiventa così a tutti gli effetti ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: I nuovi concerti di Tiziano Ferro negli stadi, 3° San Siro e 2° Olimpico: biglietti in prevendita - OptiMagazine : I nuovi concerti di Tiziano Ferro negli stadi, 3° San Siro e 2° Olimpico: biglietti in prevendita… - Radiomusikblog : Tiziano Ferro annuncia nuovi concerti a Roma e Milano: prevendite a gonfie vele! -