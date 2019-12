I 19 interventi per 19 milioni di euro | ecco come verranno usati i pics VIDEO

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Valorizzazione del patrimonio culturale, adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici nelle reti di illuminazione, riorganizzazione della rete del Welfare, digitalizzazione dei servizi al cittadino. Sono le quattro linee di intervento individuate dal Comune di Salerno nell’ambito del programma integrato città sostenibile per il quale oggi il Comune ha ricevuto 19.956.252 € dalla regione Campania.specificato dal sindaco Vincenzo Napoli tra gliprevisti dal programma c’è il recupero per la fruizione turistica e culturale del casino sociale e della casa del combattente, la riqualificazione del teatro Verdi, di palazzo Fruscione, Il museo virtuale della scuola medica salernitana, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale. Per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche utili alla riduzione dei ...

