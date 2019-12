Hockey ghiaccio | Alps League 2019-2020 | Ritten si aggiudica il big match contro Asiago

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Serata ricca didiquella di stasera, con scontri diretti anche piuttosto importanti per la classifica della manifestazione europea. Adsuccesso importante delche espugna l’Odegar con il punteggio di 3-5. Nell’altro derby italiano Fassa ha la meglio su Gherdeina per 4 reti a 3. Vince anche Val Pusteria che si libera dello Zeller Eisbaren per 8-6, mentre cade in casa Cortina, sconfitta dal Bregenzerwald con il risultato di 2-4. VAL PUSTERIA-ZELLER EISBAREN 8-6 Festival del gol a Brunico dove, dopo due sconfitte consecutive, i Lupi ritrovano il successolo Zell am See, che era reduce da quattro vittorie nelle precedenti cinque sfide prima di stasera. Prima frazione di gioco dominata dai pusteresi che realizzano la bellezza di cinque reti con cinque giocatori diversi: nell’ordine vanno a segno Jack Lewis, Davide Conci, Max Oberrauch, ...

