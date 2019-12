Guendalina Tavassi | dopo i guai con la figlia torna a provocare Ed è più bollente che

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sono stati giorni di fuoco per. L’ex gieffina ha avuto un durissimo scontro con la primogenita Gaia, che l’ha attaccata per mancanza di attenzioni mentre si trovava in viaggio a Tenerife con il marito Umberto Da Ponte per questioni di lavoro. Nelle ultime oreta sulla polemica e denunciato l’ex compagno Remo Nicolini accusandolo di aver plagiato la 15enne e averla messa contro di lei per avere visibilità. Su Instagram laha lanciato un messaggio velato che però a molti fan è sembrato chiaro.paragona, in due Storie di Instagram, il suo carattere al tempo di Roma in questi giorni, dicendo che il meteo è incerto, che non si sa se pioverà o meno e prosegue: “Io ho pensato che sono proprio come il tempo”. “Nel senso che sono incerta, potrei rimanere tranquilla e non fare nulla, oppure potrei scatenarmi. Chi lo sa, che cosa farò”. ...

