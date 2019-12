“Guardia che Natale” | si parte il giorno dell’Immacolata

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoGuardia Sanframondi (Bn) – Nei giorni 8, 15 e 22 dicembre presso il comune di Guardia Sanframondi (Bn) prenderà il via il piccolo villaggio di Babbo Natale. L’evento, promosso dall’associazione Pietre Vive in collaborazione con il comune di Guardia, si svolgerà, dalle ore 15 alle ore 19, presso la villetta comunale del piccolo paese sannita. Giochi e intrattenimento per grandi e piccini, con lo scopo di festeggiare insieme a tutta la comunità il periodo natalizio. Zucchero filato, attività per i più piccoli e la possibilità di scattare una foto ricordo con Babbo Natale. Queste solo alcune delle attività previste nelle tre domeniche pre-natalizie. L’evento, già alla seconda edizione, ha come obiettivo quello di favorire l’aggregazione e lo sviluppo di processi di socializzazione tra i cittadini di tutte le età. L'articolo “Guardia ...

