Gualtieri difende il negoziato sul Mes | Noi credibili | Lega nemica d' Italia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “E’ noto che Borghi e lasono per l’uscita dell’dall’euro e si confermano nemici dell’perché, se si facesse come dicono loro, glini perderebbero stipendi e pensioni e l’sarebbe un paese più povero”. Al termine della riunione con i colleghi del'Eurogruppo, prima di ripartire per l’, dove relazionerà a Giuseppe Conte che “ho aggiornato costantemente in queste ore”, Robertosi concede un’ora di conferenza stampa a Bruxelles per mettere i puntini sulle ‘i’ del pasticciaccio della riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Il ministro dell’Economia confida di aver messo in sicurezza il governo, che rischiava di saltare sul ‘Salva Stati’. Di certo, a Bruxelles, per ora ha messo in sicurezza l’dal ...

