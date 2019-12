Grido | “Nanni Svampa ha ispirato la mia carriera”

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) In occasione dell’uscita del nuovo album “Diamanti e Fango”,racconta la sua Milano: dalla periferia dove è cresciuto agli artisti attualmente emergenti nella scena rap milanese. Cosa ami della tua città? Il fermento, a Milano non si sta mai con le mani in mano. La bellezza, perché trovo che Milano nonostante sia caotica, per certi versi grigia e a volte un po’ sporca, ha un fascino incredibile. Milano ha fascino, ha stile, ha storia, sia dal punto di vista dell’arte, della comicità e della musica. Sono orgoglioso di essere milanese. Com’è stata la tua infanzia a Milano? Milano da piccolo la vedevo un po’ come il sogno da raggiungere perché io vivevo in periferia, a Cologno, dove ci ho vissuto fino a qualche anno fa. Quindi vedevo la periferia come quella zona di noia dove non succedeva niente mentre Milano era quel posto dove succedeva ...