“Grazie alla Regione nuove possibilità per gli studenti del Fortore”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del Consigliere Provinciale Giuseppe Antonio Ruggiero (Partito Democratico). “Esprimo grande soddisfazione per un risultato frutto di impegno e spirito di collaborazione. Infatti, laCampania ha finanziato l’istituzione di una corsa con partenza da Baselice alle ore 5.45 in direzione Colle Sannita che all’interno delle tratte già in gestione dell’Azienda Etac permetterà a tantissimidel Fortore di poter frequentare, gratuitamente, le scuole del comprensorio potendosi collegare persino con il capoluogo Molisano. Determinante è stata anche la disponibilità dimostrata dall’Azienda Etac che ha riadattato tutti gli orari in modo da poter ottenere il miglior risultato possibile. Nei dettagli sarà possibile raggiungere da Foiano di Val Fortore, Baselice e ...

