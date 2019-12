Grazia del Presidente della Repubblica | che cos’è e chi può ottenerla

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) In concomitanza con la notiziaconcessionead Umberto Bossi, avvenuta nella serata del 5 dicembre, è tornato di grande attualità tra i commentatori del web il suddetto provvedimento previsto dalla nostra Costituzione italiana. Ma di preciso in cosa consiste la? Chi ne può beneficiare, chi la può concedere e soprattutto in quali particolari circostanze? LadelIl provvedimentoconsiste nella cancellazionepena principale di un condannato in via definitiva ed è formalmente un atto di clemenza che può essere concesso soltanto dal. Esso viene indirizzato nei confronti di detenuti in stato di età avanzata, in gravi condizioni di salute o di chi ha tenuto una condotta esemplare durante il periodo di reclusione ad esempio collaborando con la giustizia. Laè prevista ...

