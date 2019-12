Governo | Conte | ‘Renzi pessimista cosmico | esecutivo va avanti’

Governo Conte : per Repubblica Pd ad un passo da Quirinale - poi mediazione decisiva con M5S : Non è un momento facile per il Governo giallorosso. Secondo quanto riporta Repubblica il 4 dicembre del 2019 ha rischiato di essere una data storica per il Conte bis. Pare, infatti, che i vertici del Partito Democratico siano stati ad un passo dal prendere la decisione di recarsi da Mattarella e staccare la spina all'esecutivo. Buona parte del malContento sarebbe originata da punti programmatici su cui non c'è convergenza o addirittura non c'è ...

Mes - Conte tira il fiato ma Di Maio pensa già alla conta decisiva alle Camera : Governo sul precipizio : Il Mes crea ancora grattacapi al Conte bis. Il rinvio ottenuto per il voto sul trattato non placa gli animi all'interno della maggioranza. La tensione tra Conte e Di Maio non accenna a scemare. Lo scrive il Messaggero in edicola giovedì 5 dicembre. Il commissario Ue Gentiloni ha infatti invitato tut

Pd : "I 5 Stelle delegittimano Conte E così mettono a rischio il Governo" : "Prima Di Maio e poi Di Battista stanno attaccando il presidente del Consiglio dei ministri", afferma ad Affaritaliani.it Valter Verini, deputato del Pd e membro della Commissione Giustizia della Camera, intervistato sul nodo della prescrizione. "Stamattina... Segui su affaritaliani.it

Bilaterale Conte-Trump al vertice Nato : la Libia torna sotto la lente del Governo : L’evoluzione degli eventi negli ultimi giorni ha fatto sì che l’attenzione dell’esecutivo si concentrasse su altri dossier: dalla trattativa con ArcelorMittal sull’ex Ilva, ad Alitalia, alle polemiche sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità al centro della riunione dell’Eurogruppo. Il faccia a faccia tra il presidente del Consiglio e il presidente Usa ha consentito di riavviare un confronto con l’alleato oltreoceano per la stabizzazione del ...

Governo ultime notizie : Conte smentisce la crisi dell’esecutivo - le novità : Governo ultime notizie: Conte smentisce la crisi dell’esecutivo, le novità Governo ultime notizie – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Londra, dove è volato per incontrare gli altri leader Nato di cui quest’anno ricorrono i 70 anni, prova a gettare metaforicamente acqua sul fuoco sulla questione Fondo Salva Stati. L’impressione, rafforzata da molte ricostruzioni comparse sui media, è che sulla riforma del ...

Mes - l'Eurogruppo blinda la riforma : «Nessuna ragione per riaprire il testo». Conte : il Governo non rischia : «Non vediamo ragione per cambiare testo» del Mes. Queste le parole del presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, nel giorno in cui il ministro dell'Economia Gualtieri è...

Governo : Conte - ‘stupidaggine dire che sposo tesi Pd’ : Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Io porto avanti un programma di 29 punti concordato con le due forze di Governo. Sono stato designato dal M5S e questo mi rende più facile il rapporto con loro. Con il Pd lavoro da pochi mesi. dire che io sposo le tesi dei Democratici è una stupidaggine”, sul Mes “Gualtieri su un percorso di 100 chilometri sta compiendo l’ultimo miglio”. Lo dice il presidente del Consiglio, ...

Governo : Conte - ‘non si fa nulla senza M5S come senza gli altri’ : Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “senza i 5S non si fa nulla. senza nessuna delle altre forze che sostengono il Governo si fa nulla”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in colloqui con vari quotidiani italiani, dopo che Luigi Di Maio ha rivendicato per il Movimento 5 stelle il ruolo di ‘ago della bilancia’ della maggioranza di Governo. L'articolo Governo: Conte, ‘non si fa nulla senza ...

Il Governo sul Mes rischia. Conte e Di Maio alla ricerca di un compromesso : Il premier Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sono sentiti diverse volte per evitare quel corto circuito emerso durante la discussione sul Fondo Salva Stati. Il capo politico M5s è per un rinvio del Mes senza se e senza ma. "Così non lo approviamo", la tesi. Il ministro degli Esteri e il presidente del Consiglio, secondo quanto si apprende, hanno convenuto su una linea che comprenda anche la strada del possibile rinvio. Del resto ...

Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte e Governo : disposti ad ogni nefandezza per il potere - mi disgustano : Questo governo sbrindellato pur continuando a zoppicare da storpio quale è, non merita nemmeno di essere sfiduciato dal Parlamento peggiore della storia repubblicana, dovrebbe ritirarsi per indegnità. Non c'è italiano che non si chieda in quali mani sia finito il Paese, mani bucate e probabilmente a

Governo - Conte : “Crisi di maggioranza? Ricostruzioni fantasiose - con Di Maio ottimi rapporti” : “Oggi ho letto i giornali, leggo francamente Ricostruzioni che mi hanno sorpreso, qualcuno ha sintetizzato che io parlassi a nuora perché suocera intenda, di una contrapposizione tra me e Luigi Di Maio, una carenza informativa. È una lettura che non condivido: con lui mi sento quotidianamente, abbiamo fatto sul Mes un vertice, ci siamo confrontati, abbiamo fatto un comunicato congiunto”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Formigli analizza il discorso di Conte : ‘Applaude tutto il Governo tranne Di Maio’ : Continua a suscitare commenti e polemiche il doppio discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pronunciato lunedì 2 dicembre prima alla Camera e poi in Senato per fornire la sua versione dei fatti sul caso Mes. Il rinnovo del trattato con l’Ue sul Fondo Salva Stati spacca infatti forze politiche e Paese. Da una parte ci sono le opposizioni di centrodestra, guidate da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che gridano all’alto tradimento e ...

Matteo Salvini - sfida terminale a Conte : "Se ci fosse un Governo che risponde al popolo..." : "Se ci fosse un governo che risponde al popolo". Matteo Salvini, da Anversa, parla del Mes e della ipotesi di un veto dell'Italia a livello europeo. Strada percorribile, suggerisce il leader della Lega, solo se a Palazzo Chigi ci fosse una compagine sovranista e più attenta alle richieste degli elet