Giustizia | Bonafede | ‘per appello regole del primo grado’

Giustizia : Bonafede - ‘eliminato rito Fornero’ : Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Nella riforma del processo civile, approvata questa sera a Palazzo Chigi, “abbiamo eliminato il cosiddetto rito Fornero, che ha creato un gran caos nel sistema”. Lo dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il Guardasigilli si è soffermato sui punti nevralgici della riforma, dall'”eliminazione di perdite di tempo”, ...

Nessuna crisi sulla Giustizia. Bonafede prova a mediare con il Pd sulla prescrizione : “Non voglio rompere con nessuno. Si può dialogare. Con questa maggioranza ci sono praterie per lavorare insieme” : “Non voglio rompere con nessuno o provocare una crisi di governo. C’è una maggioranza con cui si può dialogare meglio su questi temi, dico lavoriamo. Mi rifiuto di pensare che una maggioranza in cui ci sono M5s e Pd possa mettere in crisi un governo sulla prescrizione. Non ci sono veline 5S, ma dichiarazione trasparenti”. E’ quanto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parlando della riforma della ...

Bonafede : ora serve riforma su Giustizia : 20.31 Soddisfatto il ministro della Giustizia Bonafede del voto alla Camera sull'esame d'urgenza della Pdl Costa: apprezza il messaggio di compattezza rispetto alla maggioranza che il Pd ha voluto dare con il voto. E ha rilanciato: "Può essere un buon momento per chiudere sulla riforma del processo penale". Scettico sulla proposta Pd, se non c'è accordo in maggioranza:è un enorme passo indietro. Manca poco a una "svolta". Invece che far ...

Giustizia e prescrizione - non passa ddl Costa sull'urgenza. E Zingaretti avverte Bonafede : No dell'Aula della Camera alla richiesta di urgenza per l'esame della pdl in materia di prescrizione presentata da Forza Italia. I deputati di Italia Viva non hanno partecipato alla...

Vittorio Feltri stronca la riforma della Giustizia di Bonafede : "La sua proposta è una autentica boiata" : Il ministro della giustizia Bonafede è un personaggio pittoresco che si esprime abbastanza bene ma afferma fesserie e forse non se ne rende conto. Lo vediamo quotidianamente in tv affannarsi a dire che dal primo gennaio del prossimo anno sarà abolita la prescrizione, ossia quel meccanismo in base al

Csm - sorteggio addio. Il ministro della Giustizia Bonafede ai magistrati : “Ballottaggi in piccoli collegi” : In piena estate con e fino alla fine settembre l’ipotesi di sorteggiare i componenti del Consiglio superiore della magistratura sembrava “una scelta difficile da accettare”, ma che andava fatta “per estirpare le degenerazioni correntizie”. Erano i giorni incandescenti dello scandalo sulle nomine ai vertici degli uffici giudiziari con la pubblicazione di intercettazioni che dimostravano tutte le manovre per piazzare ...

Giustizia - Bonafede : “Via libera alla riforma del processo civile. Prescrizione? Due proposte per venire incontro alle altre forze di governo” : Non è bastato un nuovo lungo vertice serale tra le forze di maggioranza per limare i diversi orientamenti sulla prescrizione e sul processo penale. Al termine del vertice a Palazzo Chigi, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha annunciato il via libera alla riforma del processo civile che “andrà probabilmente in Consiglio dei ministri già la prossima settimana. È una riforma importante che chiedono i cittadini e gli imprenditori, ...

Giustizia : Bonafede - ‘due proposte per uscire da stallo prescrizione’ : Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Ho avanzato due proposte per andare incontro alle esigenze” manifestate dalle altre forze di maggioranza sulla riforma del processo penale e sulla prescrizione, dunque per uscire dall’impasse. Lo spiega il Guardasigilli Alfonso Bonafede, lasciando il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi e spiegando ai cronisti che ora Pd, Leu e Iv stanno ragionando sulle due opzioni messe sul tavolo. Che ...

Giustizia : Bonafede - ‘riforma civile in Cdm forse già prossima settimana’ : Roma, 20 nov (Adnkronos) – “Abbiamo trovato l’accordo sul processo civile che andrà in Cdm probabilmente già la settimana prossima”, è una “riforma importantissima, chiesta dalle imprese, fondamentale anche per gli investimenti in Italia, una riforma che dimezza i tempi del processo”. Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lasciando il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla Giustizia. ...

Giustizia : Bonafede - ‘su riforma basta tergiversare - ora tagliare traguardo’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – ‘Va bene discutere e confrontarsi, ma bisogna arrivare al punto”. Il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, al vertice di oggi a palazzo Chigi col presidente del Consiglio e le delegazioni della maggioranza è stato chiaro. Al ministro non sono andati giù i continui rinvii sulla riforma della Giustizia. E nel corso della riunione, a quanto apprende l’Adnkronos, avrebbe messo in chiaro che è ...

Giustizia : Bonafede - ‘su riforma basta tergiversare - ora tagliare traguardo’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – ‘Va bene discutere e confrontarsi, ma bisogna arrivare al punto”. Il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, al vertice di oggi a palazzo Chigi col presidente del Consiglio e le delegazioni della maggioranza è stato chiaro. Al ministro non sono andati giù i continui rinvii sulla riforma della Giustizia. E nel corso della riunione, a quanto apprende l’Adnkronos, avrebbe messo in chiaro che è arrivato ...

Giustizia : Bonafede - ‘da vertice passi avanti ma distanti su prescrizione’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – ‘Sulla riforma della Giustizia ci siamo incontrati con le forze di maggioranza. Sono stati fatti passi avanti con spirito collaborativo ma rimangono ancora distanze sulla prescrizione che entrerà in vigore a gennaio”. A dirlo, a termine del vertice sulla riforma del processo penale e sui tempi della prescrizione, è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che pur rimarcando le distanze ...

Giustizia - Bonafede : “Riforma pronta da un mese - non si può più rinviare. Presto vertice di maggioranza” : “Chi frena sulla riforma della Giustizia? Ho già detto che è pronta da un mese ed è giusto che le forze politiche di maggioranza si siano prese del tempo per analizzarla con attenzione. Ma direi che adesso questo tempo è esaurito, non si può più rinviare”. A rivendicarlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di una conferenza stampa nella casa circondariale di Rebibbia a Roma. Tra giovedì e venerdì, quindi, ha ...

Giustizia : Bernini - ‘ora vediamo se Pd china testa di fronte a Bonafede’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Il ministro Bonafede ha lanciato l’ultimatum al Pd sulla riforma della prescrizione che scatterà dal primo gennaio, e che lui definisce ‘una riforma di civiltà’, con evidente sprezzo del ridicolo, visto che è una misura illiberale, incostituzionale e che condanna gli indagati a diventare imputati a vita. Ora vedremo se il Pd chinerà la testa anche di fronte a questa imposizione”. ...