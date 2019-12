Giuseppe | morto per proteggere la mamma | ergastolo per l’assassino

thesocialpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Era il 16 gennaio 2018 quando il giovanissimoParretta perdeva la vita per mano di Salvatore Gerace.aveva appena 18 anni quando, senza esitare, si è messo tra sua madre e il suo assassino per proteggerla. Al suo assassino però un solo colpo non è bastato, infatti, secondo la ricostruzione di quanto accaduto, Gerace aveva sollevato da terra il ragazzo tirandolo per il cappuccio, pero poi sparargli un colpo letale al cuore. Oggi la Corte di Assise di Catanzaro si è espressa in merito alla vicenda mettendo un punto fine. Salvatore Gerace è stato condannato La Corte d’Assise di Catanzaro ha condannato in primo grado Salvatore Gerace all’. Al 57enne pregiudicato è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione. La richiesta era stata avanzata sia dal pm della Procura della Repubblica di Crotone Ines Bellesi, sia dalle parti civili. Escluse le ...

