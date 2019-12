Giro di vite su sale slot | vietate entro 500 metri da luoghi sensibili

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – Inserimento del ‘distanziometro’ per l’apertura di nuove, con minimo 500di distanza daicome scuole, ospedali, centri anziani o chiese. No all’installazione di bancomat e sportelli bancari o postali nellegioco. Divieto di ogni tipo di pubblicita’ deidi gioco, insegne luminose comprese. Sono le modifiche principali apportate dalla maggioranza M5S in Campidoglio al proprio Regolamentoe giochi leciti di Roma Capitale, rinte al 2017, con la proposta di delibera 92/2019 a prima firma della consigliera M5S, Sara Seccia, approvata oggi pomeriggio dall’Assemblea capitolina all’unanimita’, con 29 voti favorevoli. Le novita’ si applicheranno per le nuove aperture digiochi, non dunque in maniera retroattiva; tuttavia, il regolamento verra’ applicato anche in ...

