Giorgia Meloni | «Il reddito di cittadinanza va abolito Evasione? Facciamo pagare tasse

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Presente ad un’iniziativa del Gruppo dei conservatori e riformisti europei a Roma,, leader di Fratelli di Italia, è tornata a parlare difiscale. «È più facile andare a chiedere a Mario Rossi se è in regola con lerispetto al signor Ming che apre un negozio, poi lo chiude e sparisce e magari ne apre un altro da una parte. Vallo a prendere il signor Ming… Allora vado dal signor Rossi che so dove sta…», ha detto con il suo solito temperamento deciso la 42enne, che lo ricordiamo, in passato, è stata Ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi, la più giovane della storia repubblicana, nonché presidente della Giovane Italia.: «Ildivaleai cinesi!» Come riportato da Adnkronosboccia anche ildi, cavallo di battaglia della ...

