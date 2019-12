Geografia delle emozioni | Romania

vanityfair

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Era inper promuovere il suo nuovo libro. Gli avevano organizzato alcune interviste nella lobby dell’albergo e poi una cena al ristorante con tutta la casa editrice. Già nella prima intervista, la giornalista gli chiese perché avesse dedicato il libro a suo figlio. Rimase interdetto. Ma immaginò che, essendo giovane, la giornalista si fosse un pochino emozionata. Quando anche il terzo intervistatore chiese spiegazioni sul perché avesse dedicato proprio quel romanzo a suo figlio, prese una pausa e chiamò la responsabilepubbliche relazioni. Che era intenta a messaggiare sul cellulare. Cosa c’è scritto qui? Indicò le tre parole in rumeno sulla pagina della dedica. «A mio figlio», tradusse lei. «Ma… ho due figlie femmine», ribatté lui. «E il libro… il libro originale, intendo, l’ho dedicato a loro». Dovresti chiedere alla traduttrice, fece spallucce la responsabile...

massimoscaleia : RT @annabocella: #parlatecidellaBorgonzoni , delle sue competenze in geografia, in sanità, cultura e costituzione. Parlateci di #mimmolucan… - ernestomendace : RT @annabocella: #parlatecidellaBorgonzoni , delle sue competenze in geografia, in sanità, cultura e costituzione. Parlateci di #mimmolucan… - matteo150870 : RT @annabocella: #parlatecidellaBorgonzoni , delle sue competenze in geografia, in sanità, cultura e costituzione. Parlateci di #mimmolucan… -