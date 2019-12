Gentiloni canta ‘Bella Ciao’ a Strasburgo | ira FdI e Lega Lui risponde | “Per me un onore”

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019)‘Bella Ciao’ ainsieme ad altri commissari. La Meloni attacca: “Teatrino scandaloso”.(FRANCIA) –‘Bella Ciao’ a. Il commissario, insieme ad altri colleghi, ha intonato la canzone all’interno dell’aula dell’Europarlamento dopo il via libera alla nuova squadra guidata da Ursula von der Leyen. Oltre all’ex premier, il brano è statoto anche dall’olandese Frans Timmermans, dalla maltese Helen Dalli, dalla portoghese Elisa Ferreira e altri tre colleghi che non si sono sottratti a questa piccola esibizione. ‘Bella Ciao’ta aL’esibizione è stata fatta subito dopo il via libera alla nuova commissione Ue con il video che doveva rimanere nella chat del gruppo. Ma, non è ancora chiaro come, nei primi giorni di ...

marco_candelini : @fattoquotidiano Il Conte Gentiloni Silveri Serbelloni Mazzanti vien dal Mare Rospiniani Tosi Facci Pozzi Asburgo L… - GabrieleSiLove : RT @laltrodiego: #MES -#Centeno: «L’accordo politico è già stato preso. Tempi e testo del MES non cambiano». -#Gentiloni, mentre canta #Bel… - MauroVittorio4 : @SardoneSilvia Ciao Silvia. Stiamo tranquilli c'e' Gentiloni che canta bella ciao, tutto va per il meglio. Da oggi… -