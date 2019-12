Genova | bimba di tre anni precipita dalla finestra

bigodino

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, mercoledì quattro dicembre a. Unadi tredella sua abitazione ed ha perso la vita. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo e stanno cercando di capire le motivazioni dietro questo drammatico evento. La popolazione, proprio come tutti i familiari della vittima, sono sconvolti da ciò che è accaduto ed ancora adesso nessuno riesce a capire. In base alle prime informazioni che sono state rese note, la piccola originaria del Bangladesh, era rimasta sola in casa e si era affacciata alla, sporgendosi troppo. Ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto. I passanti hanno lanciato subito l’allarme e sul posto sono arrivati i paramedici del cento diciotto, che hanno provato per diverso tempo a salvarle la vita, ma i traumi che ha riportato erano troppo gravi. Anche la ...

LaStampa : La madre era andata e prendere gli altri figli a scuola. La Procura di Genova apre una indagine. - ItaIiaSovrana : RT @SecolodItalia1: Genova, bimba di 3 anni cade dal sesto piano: era sola in casa - TommyMediagold : #Genova: muore #bimba di 3 anni, #indagata la #madre -