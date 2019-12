Genk | Cuesta | “Al San Paolo per scrivere la storia”

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019): vogliamo vincere al Sancontro il Napoli perchè non abbiamo mai vinto una gara di Champions e vorremmo farlo per essere sempre ricordati dai tifosi A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Carlos, difensore delprossimo avversario del Napoli in Champion League. Queste le sue parole: “Ilnon sta molto bene, però va detto che abbiamo cambiato allenatore e stiamo provando a migliorare. Nella gara di andata di Champions contro il Napoli, la squadra azzurra non giocò una bella partita mentre noi eravamo molto concentrati. Nella prossima gara affronteremo di nuovo il Napoli e pure se non abbiamo obiettivi, vogliamo vincere al Sanperchè non abbiamo mai vinto una gara di Champions e vorremmo farlo per essere sempre ricordati dai tifosi, poi farlo contro un grande avversario come il Napoli sarebbe ancora più bello. Ho ...

