Gela | allarme dei sindacati | ' potrebbe diventare una nuova Ilva'

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Palermo, 5 dic. (Adnkronos) - Centinaia di lavoratori in attesa e il rischio che la vertenza disi trasformi in una. A lanciare l'sono i segretari generali di Filctem, Femca e Uiltec Marco Falcinelli, Nora Garofalo e Paolo Pirani. "A- dicono - ci sono centinaia di lavor

AndreaBottaro10 : RT @UILTECNAZIONALE: Gela, allarme dei sindacati: 'Non diventi una nuova Ilva, al via subito i progetti' - AntonioParisi00 : RT @UILTECNAZIONALE: Gela, allarme dei sindacati: 'Non diventi una nuova Ilva, al via subito i progetti' - FemcaSicilia : RT @FemcaCISL: #Gela, allarme dei #sindacati: 'Non diventi una nuova Ilva, subito al via i progetti'. -