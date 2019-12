Gara esportazione estero | incontro Ama-Regione-Invitalia

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma – L’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, rappresentanti di(l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa di proprieta’ del ministero delle Finanze) e dellaLazio si sono incontrati per impostare laper l’dei rifiuti di Roma all’. “Tra le varie prescrizioni messe nell’ordinanza- ha detto l’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, a Rai RadioUno- c’e’ la necessita’ immediata di fare unacon un operatoreche ci consenta, nel frattempo che si allestiscono gli impianti che vanno fatti adesso, una soluzione cuscinetto che ci consenta di avere 2/3 mesi di tempo per gestire la situazione in modo piu’ morbido”. Il 15 gennaio chiudera’ la discarica di Colleferro e pare difficile che per ...

