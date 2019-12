Fukushima | Greenpeace | “Alti livelli di radioattività in sito che ospiterà le Olimpiadi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Picchi dinel complesso chela partenza della staffetta con la torcia olimpica dei Giochi di Tokyo 2020. Dati resi noti dache il 26 ottobre scorso ha svolto delle misurazioni con i propri consulenti, preoccupati per ladelJ-Village, nella prefettura di, dove nel 2011 si verificò l’incidente alla centrale nucleare in seguito allo tsunami che ha colpito il Giappone. Idi radiazione hanno mostrato un picco fino a 71 µSv/h (microsievert/ora), 1.775 volte superiore ai 0,04 microsievert/ora rilevabili prima dei tre incidenti con fusione del nocciolo. I risultati completi della campagna di monitoraggio saranno pubblicati nella primavera del 2020. Dopo aver visionato i primi dati, il 18 novembreGiappone ha inviato una lettera al ministro dell’Ambiente giapponese, Shinjirō Koizumi, per richiedere misure ...

