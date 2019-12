Franceschini | “Governo in difficoltà | ma ora insistiamo per un’alleanza M5s-sinistra Di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) E’ stato il principale sponsor del patto Pd-M5s per il governo, molto prima che Matteo Salvini abbattesse il Conte 1. E ora, da capodelegazione del Pd nell’esecutivo, non può negare il momento di smarrimento quasi totale all’interno della maggioranza che vive le sue ore più difficili dal giorno del giuramento, tre mesi fa. Non può negare l’evidenza, ma il ministro della Cultura Dariodice che “bisogna insistere“. Durante la registrazione della puntata di Porta e Porta la chiama una “partita troppo delicata“: “A me Salvini preoccupa più ora di agosto – aggiunge – e noi di fronte a questo vogliamo far saltare tutto per la prescrizione o la plastic tax?”. Dunque insistere, rilanciare: “Nonostante le differenze, bisogna arrivare alla prospettiva diM5s-. Per fermare questa destra ...

