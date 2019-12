“Francesca Fialdini concorrente” | lo scoop clamoroso sulla conduttrice è già sulla bocca

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Francescadi nuovo al centro del gossip. Quello televisivo però. È Alberto Dandolo per il settimanale Oggi a lanciare l’indiscrezionedi ‘A ruota libera’ che, ci scommettiamo, farà felici tutti i suoi fan. Di recente si è molto parlato dellaper via di alcune sue dichiarazioni su ‘La Vita in Diretta’, il programma che fino allo scorso anno ha guidato in coppia con Tiberio Timperi e ora passato a Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La bellaè stata attaccata perché ha detto di non aver visto alcuna puntata della trasmissione quest’anno. “È vero – ha spiegato via social – non ho ancora guardato una puntata della nuova edizione, per una ragione molto semplice: lavoro in un altro programma che ha lo studio a Torino ma la redazione a Roma (e il resto della mia vita si svolge in altre città)”. (Continua dopo la foto) “Detto questo – ha aggiunto ...

