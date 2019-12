Forza e Coraggio | arriva un nuovo attaccante alla corte di Liccardi

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’Asdè lieta di annunciare l’arrivo in rosa del calciatore Carlo De Falco., classe ’91, De Falco è un prodotto del vivaio del Gladiator dal quale lalo prelevò nella stagione 2009-10. In quel campionato, nel quale la società beneventana militava in Serie D, totalizzò 23 presenze e 5 reti. Dopodiché passò al Campobasso in Serie C2 per poi ritornare a vestire la maglia del Gladiator, nella natia Santa Maria Capua Vetere. Per lui, poi, anche esperienze con Neapolis, Maddalonese, San Nicola e Villa Literno. Il D.s. Magliulo lo ha seguito molto negli ultimi mesi prima di affondare il colpo nella mattinata di oggi ed ottenere quindi la firma del ragazzo che già domani sarà agli ordini di misterper l’allenamento. Ufficio Stampa AsdBn L'articoloe ...

