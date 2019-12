Fondo Salva Stati | Eurogruppo rinvia firma a gennaio 2020 | riserve ‘tecniche’ anche dalla

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) C’è l’accordo politico sul contenuto, ma serve un piccolo rinvio ‘tecnico’. Questo il motivo che ha spinto i ministri dell’Economia europei a far slittare il dossier sul(il Mes) all’anno prossimo, ovvero all’di. Il tutto mentre in Italia resta ancora infuocata la polemica politica sulla riforma.in Francia, per la verità, c’è fibrillazione, con l’Eliseo che deve fare i conti con alcuni problemi con il valore legale del testo: da qui il sì convinto al rinvio, in modo da permettere un ulteriore lavoro tecnico. Sulla sostanza, però, l’Italia è isolata: secondo fonti europee è la sola ad aversul contenuto della riforma Mes, in particolare sulla modifica delle clausole di azione collettiva.sull’Unione bancaria non c’è ancora consenso, e slitta assieme al Mes a. Il ...

borghi_claudio : @MariaGrizzaffi Perchè parla senza sapere? - borghi_claudio : @BayDanila Tipo così? - fattoquotidiano : Fondo salva-Stati, Di Maio a Dimartedì: “Salvini? L’ho visto delirare contro Conte, ma è lui che andrebbe incrimina… -