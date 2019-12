Fondazione Open | Renzi | “Csm vuole farmi tacere | ma hanno sbagliato persona”

Fondazione Open - i togati del Csm : “Parole di Renzi delegittimano magistrati di Firenze” : “Alimentano un clima di delegittimazione nei confronti dei magistrati della procura di Firenze“. È l’effetto che avrebbero avuto le dichiarazioni di Matteo Renzi dopo le perquisizioni ordinate dai magistrati toscani nell’ambito dell’indagine sulla Fondazione Open. A sostenerlo sono tutti i componenti togati, cioè eletti dai magistrati, del Consiglio superiore della magistratura, più il laico Stefano Cavanna, eletto ...

Fondazione Open - fondi arabi e israeliani nelle società lussemburghesi di Carrai : Wadi Ventures e Wadi Ventures Management Company, sulle quali hanno acceso i riflettori i magistrati della procura di Firenze, sono un punto di incontro tra capitali arabi e israeliani. Nell'azionariato si mescolano investitori dei due mondi spesso contrapposti politicamente ma in questo caso uniti dagli affari

Fondazione Open - “l’elenco delle società individuate dalla Finanza”. Attesa per ricorso al Riesame di Bianchi e Carrai : In Attesa che il Tribunale del Riesame di Firenze fissi l’udienza per decidere se accogliere le richieste di due degli indagati nell’inchiesta della procura sulla Fondazione Open, sono emersi i nomi di tutti i finanziatori – società e imprenditori – individuati dalle Fiamme gialle. In un articolo la Repubblica riassume i nomi già emersi nei giorni scorsi e ne aggiunge altri. Quindi nell’elenco troviamo British ...

Fondazione Open - ormai la questione morale non esiste più : “Non c’è più nulla di innocuo”, scriveva Theodor Adorno. In Minima Moralia, il grande accademico tedesco descriveva attraverso una serie di brevi riflessioni e aforismi che prendono spunto dalle esperienze più banali – dal nostro rapporto con le porte o con il saluto nei confronti del vicino – il decadimento etico della società tardo industriale. Sotto lo sguardo di una morale minima, gli accadimenti di questi giorni in materia di ...

Fondazione Open - l’accusa dei pm : «Bianchi si è intromesso nelle decisioni del governo per favorire il Gruppo Toto» : «Un’operazione da 265 milioni, soldi finiti nelle casse del Gruppo Toto grazie all’intromissione dell’ex presidente della Fondazione Open negli affari di governo». Tre i dossier con cui l’avvocato avrebbe spinto per il Gruppo (chiamato dopo i terremoti dell’Aquila e di Amatrice a mettere in sicurezza le autostrade A24 e A25): un emendamento nella “Manovrina” del 2017 per sospendere il pagamento dovuto ad ...

Inchiesta Fondazione Open - 100mila euro all’anno per 5 anni per dialogare con Renzi : Si tratta di un sostegno che Bianchi e Marco Carrai, fedelissimi dell’ex premier, chiedono a ottobre 2013 a una serie di imprenditori, tra i quali Davide Serra e Beniamino Gavio

Fondazione Open - per i pm «le società di Carrai utilizzate per dirottare fondi all’estero» : Che la Wadi, di cui è socio Marco Carrai, fosse legata alla Fondazione Open e servisse per dirottare fondi all’estero era un’ipotesi che è subito circolata dopo l’apertura dell’inchiesta sulla Fondazione nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. Ora però non è solo un sospetto, ma il nome della società compare scritto nero su bianco sugli atti dei pm. Gli inquirenti vogliono verificare che tipo di ...

Fondazione Open : Renzi - ‘mancanza solidarietà Pd non mi stupisce’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – La mancanza di solidarietà degli esponenti del Pd sull’inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto? “Ma di cosa si stupisce? Il Pd sono 7 anni che non mi dà solidarietà, nemmeno su cose più delicate…”. Così Matteo Renzi, ospite di Non è l’arena su La7. L'articolo Fondazione Open: Renzi, ‘mancanza solidarietà Pd non mi stupisce’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Fondazione Open : Renzi a Zanda - ’10 mln debiti per Pd - io ho chiuso a -600mila’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Nel 2013 c’era ancora il finanziamento pubblico, milioni e milioni, eppure il Pd chiude con 10 milioni di perdite. Noi nel 2018, ultimo nostro anno, solo 600 mila euro” sotto. Lo ha detto Matteo Renzi a Non e’ l’Arena su La7, rispondendo alle accuse mosse dell’attuale tesoriere dem Luigi Zanda, che lo ha accusato di aver attratto finanziamenti sulla Fondazione Open mentre era ...

Matteo Renzi guarda avanti e sfida tutti riguardo la Fondazione Open : L’ex segretario del Partito Democratico interviene ancora una volta a difesa della sua fondazione politica. Matteo Renzi torna a parlare dell’inchiesta del settimanale “L’Espresso”riguardante la fondazione Open, intervenendo al Teatro delle Celebrazioni a Bologna davanti ad un folto pubblico di sostenitori : “Se pensano di farmi indietreggiare – ha dichiarato l’ex leader del Pd – non […] L'articolo ...

Inchiesta Fondazione Open - cosa sappiamo finora : Nata nel 2012 e chiusa nell'aprile 2018, in sei anni la fondazione Open ha raccolto circa sei milioni di euro per finanziare le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui anche la Leopolda. Ma sulle attività di Open a più di un anno dalla sua cessazione si sono accesi i fari della procura di Firenze e della Guardia di finanza. È in corso un'Inchiesta che vede tra gli indagati l'ex presidente della fondazione Alberto Bianchi e Marco Carrai, ...

Matteo Renzi tira dritto sulla Fondazione Open : "Se pensano di farmi indietreggiare non hanno capito con chi hanno a che fare, noi non si lascia, si raddoppia". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando al teatro delle Celebrazioni a Bologna davanti ad alcune centinaia di sostenitori ha assicurato che l'inchiesta sulla Fondazione Open non intralcerà il suo impegno politico. "Rivendico il diritto e il dovere davanti ai miei figli di essere considerato una persona ...

