Fidanzato Marco Mengoni | la foto al supermercato | Ecco chi è il suo compagno

viagginews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il cantantenon ha mai voluto rendere pubblica la sua situazione sentimentale così come il suo orientamento sessuale. Già qualche tempo fa il cantanteera stato vittima di un presunto scoop in merito alla sua vita privata ma fino ad ora non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito. Leggi … L'articololaalchi è il suoè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Marco Carta pubblica la sua prima foto Instagram con il fidanzato Sirio: “Scelgo mille volte te” – Foto - MariaBallone : RT @Notiziedi_it: Marco Carta presenta il fidanzato per la prima volta: ecco la foto - cartinasempre : RT @KontroKulturaa: Marco Carta pubblica la sua prima foto Instagram con il fidanzato Sirio: 'Scelgo mille volte te' - Foto - -