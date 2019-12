Fedez ho una cosa chiamata demielizzazione rischio la sclerosi

musicaetesti.myblog

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Al programma “La confessione” condotta da Peter Gomezil rapperha raccontato «È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata unanella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero laè quello che avviene quando hai lamultipla».continua commosso: «Ti trovano questae ti dicono ‘Guarda, devi stare sotto controllo perché può essere, come no, che si tramuti in. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie». Nelle stories di Instagram,ha comunque rassicurato tutti dicendo che sta bene.

Claudicans : RT @Valenteena_: Ho odiato del documentario su CF quando Fedez ha detto che, come lei, anche lui ce l’ha fatta da solo in un sistema client… - Morretz97 : RT @il_sommo_: La sclerosi multipla è una patologia neurodegenerativa cronica invalidante. Non è uno scherzo. Sto leggendo tweet che dimost… - Morretz97 : RT @AriwithaK: Non capirò mai come si possa giudicare e deridere una persona davanti a cose tanto terribili. La sclerosi multipla è una m… -