Fedez e il rischio sclerosi multipla | Chiara Ferragni ora ha paura

meteoweek

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Come ha reagitoalla notizia delle analisi poco rassicuranti del marito? Non esistono ancora dizioni pubbliche dell’influencer ma guardando le sue storie si intuisce che… É di poche ore fa la notizia cheha rilasciato un’intervista a Canale Nove in cui ha raccontato il dramma che sta affrontando: ” E’ successo … L'articoloe ilora haproviene da www.meteoweek.com.

petergomezblog : #LaConfessione questa sera alle 21.25 su@Nove Fedez commosso risponde a Peter Gomez: “Ho fatto degli esami medici,… - HuffPostItalia : Fedez: 'Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla' - rtl1025 : ??#Fedez, rischio la sclerosi multipla ?? -