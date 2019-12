Favignana | chiesto il processo per l’amministratore della centrale termoelettrica

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Un inquinamento di dimensioni vastissime” a fronte di “misure di bonifica palliative“. È quello che è successo a, isola siciliana in provincia di Trapani, dove una crepa a un serbatoio di gasolioè stata trascurata per quasi 40 anni. La fagliatura nel serbatoio risale all’ormai lontano 1980: oggi ha causato un disastro ambientale “di dimensioni vastissime”. Tanto che se all’epoca l’area danneggiata si estendeva per 1400 metri quadri, mentre nel 2016 è cresciuta fino a 94mila. L’episodio era diventato uno dei misteri dell’isola, ormai da anni meta dei vip, quando una donna raccontò che “per 15 anni dai rubinetti di casa usciva gasolio invece di acqua”. Adesso il procuratore aggiunto di Trapani Maurizio Agnello e il sostituto Tarondo hannorinvio a giudizio per ...

