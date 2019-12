F1 | quanti soldi guadagnano le Scuderie? Ferrari si prende il 38% della torta | Mercedes

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La stagioneF1 si è conclusa con i due giorni di Test ad Abu Dhabi, ora incomincia il lungo inverno durante il quale ledovranno realizzare le monoposto per il 2020 ma ci sarà anche tanto da discutere al tavolo tra i piani alti dei vari team. All’ordine del giorno è il PattoConcordia che entrerà in vigore nel 2021 e che resterà in atto per cinque anni, il nuovo regolamento stravolgerà la massima categoria automobilistica e i vari team stanno discutendo anche in merito ai proventi. Le 10che partecipano a Mondiale devono dividersi la, ovvero la parte fissa del montepremi: lasarebbe riuscita a strappare un ricchissimo 38%, confermando il suo ruolo maggioritario all’interno del Circus. Il Cavallino Rampante sarebbe riuscito a fare valere il suo ruolo storico e la riconoscibilità del suo marchio nonostante i risultati sportivi ...

