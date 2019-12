F1 | Lewis Hamilton ha vinto il Power Rankings 2019! Verstappen si arrende in volata

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019)si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera, il britannico si è confermato Re della F1 al termine di una stagione letteralmente dominata in lungo e in largo al volante della Mercedes. Il 34enne non ha avuto degni rivali nell’arco dei nove mesi di gara, ha surclassato il compagno di squadra Valtteri Bottas e ha ampiamente distaccato Max, Charles Leclerc e Sebastian Vettel.ha chiuso il campionato con la bella vittoria nel GP di Abu Dhabi, partendo dalla pole position ha giganteggiato per tutta la gara con tanto di giro veloce e proprio questa prestazione gli ha permesso di vincere anche il. Di cosa stiamo parlando? In ogni Gran Premio ci sono cinque giudici super partes che assegnano un voto da 0 a 10 a ciascun pilota in base alla sua performance. Alla vigilia della prova negli Emirati Arabi Uniti,...

