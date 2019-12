Exor di Elkann acquista il gruppo di ' La Repubblica' | investimento da 122 milioni di euro

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La prossima fusione fra FCA e ilPeugeot non è l'unica novità di questo fine 2019 associata alla famiglia Agnelli: lae Cir hanno firmato l'intesa per l'acquisto da parte della controllata degli Agnelli deleditoriale di De Benedetti, per un valore totale di 122di. Laacquisisce quindi il 43,78% delche comprende fra gli altri 'La', 'La Stampa', 'Il Secolo XIX' e le emittenti radiofoniche Radio Capital e Radio Deejay. Il costo per azione è di 0,46e come dicevamo laha speso 122di. Al termine dell'acquisizione sarà lanciata un'Offerta di Pubblico Acquisto allo stesso prezzo. A ufficializzare il passaggio ci ha pensato Rodolfo De Benedetti sottolineando come "si passa il testimone ad un'azionista di primissimo livello come la". Lo stesso presidente e amministratore delegato dell'azienda di diritto ...

