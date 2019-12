Europei di Nuoto 2019 | dove vedere in tv oggi le gare degli italiani

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Seconda giornata diaglidiin vasca corta che si stanno tenendo al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, nel Regno Unito. Dopo le 6 medaglie (1 oro, 1 argento e 4 bronzi) conquistate dall'Italia ieri, sono diversi gli atleti azzurri che potrebbero impreziosire il bottino. Quali sono gliin gara, e a che ora ci saranno le varie? Ecco il programma di5 dicembre.

fattoquotidiano : Europei di nuoto, la 14enne Pilato oro nei 50 rana in vasca corta e nuovo record mondiale juniores. Argento per Mar… - RaiNews : #Glasgow2019 la 14enne tarantina vince la finale dei 50 rana femminili e stabilisce il nuovo record italiano, dava… - LaStampa : A Glasgow record italiano per la baby azzurra, argento per Martina Carraro. -