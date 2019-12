Ettore Messina | Olimpia Milano-Stella Rossa 67-77 | “Purtroppo le assenze hanno

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Al termine della dodicesima partita dell’Eurolega l’alza bandiera bianca in casa al Forum d’Assago cedendo alladi Belgrado per 67-77. Ecco le parole di coachsul ko patito dai suoi: “Congratulazioni alla, ha giocato una partita molto fisica, nella quale il loro playmaker li ha guidati alla vittoria. Nedovic? Temo sia una guaio muscolare piuttosto serio. Gudaitis e Micov? Spero che recuperino, ma non lo so. Oggi non abbiamo avuto molte alternative al pick n’ roll: non si può giocare solo così, bisogna cercare di variare; ma questo è un dato di fatto vista anche la momentanea assenza di alternative. Non ero trionfalista quando abbiamo vinto delle partite di fila, non sono depresso adesso con delle sconfitte in serie. Dobbiamo continuare a lavorare in palestra, con serenità e un po’ più di ...

Superbasket_it : Ettore Messina: “Poche alternative al pick and roll. Nedovic? Temo sia qualcosa di serio” - FabriFasanella : Ettore Messina in sala stampa post Stella Rossa: ''Nemanja Nedovic? Temo sia un problema muscolare piuttosto serio'… - SantosTB08 : Ettore Messina viendo el CSKA-Zalgiris -