Errori nei film | in Mamma ho perso l’aereo ce ne sono di clamorosi FOTO ESCLUSIVE

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “hol’aereo” è uno deicult degli anni ’90, che ancora oggi merita di essere rivisto ogni Natale che si rispetti. A furia di rivederlo, però, spuntano diversi dettagli nella sceneggiatura e nelle immagini che potrebbero non tornare. Se ben ricordate una tormenta di neve faceva cadere un albero sui cavi delle linee telefoniche, rendendo impossibile ogni contatto telefonico. Infatti, la famiglia di Kevin dalla Francia non poteva contattare la casa di Chicago. Qualche scena dopo, però, Kevin riesce tranquillamente ad ordinare per telefono una pizza al formaggio a domicilio. Com’è possibile? Nel delirio generale durante la cena che è costata a Kevin la sua punizione il suo biglietto aereo viene casualmente gettato nella spazzatura. Il signor McCullister getta casualmente, insieme a dei tovaglioli usati per pulire il latte, il biglietto ...

