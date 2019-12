Elisa Isoardi a La prova del cuoco | “Non voglio piangere tutto il giorno”

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ladelammette in diretta: “Non ho voglia diperil giorno…” Lezione di ‘tagli’ nella puntata de Ladeldi oggi, giovedì 5 dicembre 2019: con Cinzia Fumagalli (che fa parte del cast fisso della trasmissione fin dalla prima puntata di questa edizione, dove ricopre il ruolo di giurata), i padroni di casae Claudio Lippi hanno infatti assistito ad una vera e propria lezione di ‘tagli in cucina’, con la quale l’esperta ha insegnato ad affettare le cipolle. Inevitabile, quindi, qualche lacrima, come spesso accade involontariamente quando si taglia la cipolla, motivo per il qualesi è allontanata velocemente dall’inquadratura per ‘correre ai ripari’, diciamo così. Tornata in cucina accanto a Cinzia Fumagalli e a Claudio Lippi, la conduttrice de La...

