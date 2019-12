“Ecco perché Vittorio Sgarbi ha aggredito Vladimir Luxuria” Maurizio Costanzo svela il

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un attacco frontale quello diLuxuria. Lo ricordiamo bene. Eppure il critico d’arte e sindaco di Sutri non fa neanche un passo indietro. Ricorderete tutti quando la scorsa settimana, la pesante lite andata in onda a Live-Non è la d’Urso traLuxuria, ha infiammato lo studio e i social. Non sono nemmeno mancate parole di fuoco tra l’opinionista eFeltri, anch’egli presente in studio. A finire sulla graticola c’è stata pure Barbara d’Urso, il cui atteggiamento ‘tiepido’ nei confronti del politico e del giornalista le ha attirato diverse critiche. Ancheda anni, la presentatrice partenopea si batte per le battaglie LGBTQ e, quindi, sono stati diversi i commenti che hanno visto nella sua ‘morbidezza’ con i due ospiti un passo falso. Nelle scorse ore, a proposito delle escandescenze di, si è pronunciato...

borghi_claudio : Io ingenuo... ecco da dove veniva quell'emendamento al decreto terremoto dove con la scusa di non far aumentare i p… - sole24ore : Stipendi, ecco perché in Italia non crescono da più di vent’anni - matteosalvinimi : Ecco perché la Lega ha appena organizzato una raccolta firme in 1.000 piazze italiane per questo fine settimana, pe… -