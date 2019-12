Ecco il contratto-tipo per chi affitta casa su Airbnb

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Novità per il mercato degli affitti brevi. Dopo l’obbligo del bollino per identificare univocamente l’immobile con un codice unico, ora arriva anche un modello contrattuale standard ideato dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Anche in questo caso si tratta di ulteriore passo avanti per regolarizzare le locazioni turistiche gestite tra privati e contrastare il fenomeno degli “affitti in nero”, che secondo quanto riportato dal Il Sole 24 Ore in base ai dati della Guardia di Finanza, soltanto l’estate scorsa sono stati circa due su tre. Si tratta in sostanza di un, presentato lo scorso 4 dicembre, in occasione dell’evento promosso dall’ente per spiegare come è possibile intervenire sulla regolamentazione degli affitti brevi – generalmente inferiori ai 30 giorni – così da tutelare proprietari e affittuari in caso di controversie. In ...

