Dua Lipa 2020 | quando esce il nuovo album e anticipazioni

(Di giovedì 5 dicembre 2019) DuailFuture Nostalgia: è questo il nome del prossimo disco di Dua. L’, definito dalla stessa cantante “nostalgico ma anche fresco e futuristico allo stesso tempo”, sarà disponibile nel corso del. Questo è il secondo lavoro per lei, dopo il debutomonimo del 2017. Un singolo da 170 milioni di stream Il secondodi Duaè stato preceduto da un singolo, Don’t Start Now, che ha ottenuto, fino ad ora, oltre 170 milioni di stream. La star inglese, ma di origini albanesi-kosovare, ha detto di avere, come punti di riferimento musicali, soprattutto Madonna, Gwen Stefani, Moloko, Outkast e Blondie. Riguardo aldisco, ecco le sue parole: “Dopo tutto il tempo trascorso in tour con la mia band volevo che Future Nostalgia fosse realizzato con veri strumenti musicali e suonato ...

