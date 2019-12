Dove vedere Bologna-Milan in diretta streaming o in tv

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ino in tvè il posticipo della 15esima giornata di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di domenica 8 dicembre allo stadio Dall’Ara di. Entrambe le squadre sono reduci da un’importantissima vittoria in trasferta: gli emiliani infatti hanno sbancato il San Paolo mandando il Napoli all’inferno, i rossoneri hanno espugnato il Tardini di Parma con un gol del solito Theo Hernandez, terzino sinistro ma capocannoniere della squadra. Curioso l’incrocio in panchina tra i due tecnici: Sinisa Mihajlovic sfida il suo passato rossonero, così come Stefano Pioli affronta quello che, nel lontano 1999, fu il primo club italiano a credere nelle sue potenzialità da allenatore facendogli guidare la proprio squadra di Allievi Nazionali. Per entrambe le formazioni una vittoria sarebbe la ...

