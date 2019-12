Domeniche bestiali – La giustizia sportiva supera il paese reale | dare dello juventino

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Chenon sia una rivista scientifica, di quelle ambite da accademici e ricercatori per le loro pubblicazioni, è cosa abbastanza evidente. Eppure oggi porteremo una novità giurisprudenziale che probabilmente farà storia: la dimostrazione dell’offensività del termine “”. E sempre restando in casa bianconera, sarà tracciato il parallelo tra la crisi e il ritorno al gol di un attaccante portoghese e la situazione simile vissuta dal ben più noto bomber Picci del Trani. Belle novità poi dai giudici sportivi, tra chi viene punito per aver tentato di dar da bere a guardalinee presumibilmente assetati e il ritorno di un grande classico: l’esultanza “smutandata” sotto la curva.? È UN INSULTO! Dall’Umbria arriva un vero e proprio caso, un precedente destinato a fare giurisprudenza e non solo nel mondo del calcio. Secondo un arbitro mandato a ...

