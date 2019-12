Domenica In | ospiti 8 dicembre | puntata anomala per Mara Venier

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019)In, anticipazionidell’8: tutti glidi, si prepara ad accogliere tanti nuovinella suaIn dei record. Spazio al calcio con il campione del mondo Paolo Rossi, che vinse con gli Azzurri il Mondiale del 1982. L’ex calciatore ora commentatore di calcio nei vari talk show sportivi, si racconterà da “zia” in una lunga e intima intervista. Il pubblico da casa, dunque, potrà conoscere ancora meglio una delle leggende viventi del calcio italiano e non solo.In dell’8intervisterà anche Don Antonio Mazzi, che parlerà della sua vita e festeggerà i suoi 90 anni. Ancora grandi, con la simpatia dell’attore e regista napoletano Vincenzo Salemme e i pensieri e le parole di un big della musica come Roby Facchinetti. Insomma, tanti ...

comunecalcinaia : Una bella iniziativa da sostenere. Domenica 8 Dicembre dalle 9.30 alle 12 la Piccola Casa della Divina Provvidenza… - tvblogit : Domenica in e gli ospiti della tredicesima puntata (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Domenica in e gli ospiti della tredicesima puntata (Anteprima Blogo) -