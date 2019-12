Domenica in e gli ospiti della tredicesima puntata Anteprima Blogo

blogo

(Di giovedì 5 dicembre 2019)8 dicembre alle ore 14 in diretta su Rai1 c'è l'appuntamento con lanumero 13 diin, il contenitore del pomeriggio del giorno di festaprima retetelevisione pubblica condotto e diretto da Mara Venier.Vediamo insieme quali saranno alcuni degliprevistipartendo dal calciatore, eroespedizione spagnolanazionale di calcio campione del mondo 1982 Paolo Rossi e ora commentatore di calcio in televisione. In studio da Mara una vecchia e cara conoscenzaconduttrice veneta, ovvero Don Antonio Mazzi, che sarà ospitato ain per festeggiare i suoi 90 anni.in e gli) pubblicato su TVBlog.it 05 dicembre 2019 12:20.

