Discriminazione omofoba a Roma | non può avere il gatto perchè gay

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tiziano Gargano, 50 anni, è gay ed è felicemente fidanzato da 20 anni. D’accordo con il suo compagno, aveva deciso di prendersi un, il quarto (“Li amo”). Risponde così ad un annuncio trovato su Subito.it: “Vendesi gatti di varie razze…”. Il 50enne, di professione ausiliario del traffico a Cassino, comune situato in provincia di Frosinone, chiama il venditore, residente proprio in quella città. Inizialmente il proprietario dei gatti si mostra molto cortese e disponibile. L’accordo sembra essere praticamente fatto. Rimaneva solo da decidere il prezzo e il luogo della consegna. Poi all’improvviso, ecco arrivare sullo smartphone di Tiziano un messaggio da parte del venditore: “Non vendiamo ai transessuali”. Tiziano non è nuovo a questo tipo di atteggiamenti nei suoi confronti. Per strada l’hanno già preso di mira più ...

