Diretta Novara Vakifbank | risultato 2-2 | streaming | 24-26 4set | si va al tie break

ilsussidiario

(Di giovedì 5 dicembre 2019)video e tv,live della partita di volley femminile, valida per la 2giornata per il Mondiale per club.

zazoomblog : DIRETTA- Novara Vakifbank risultato 2-1 video streaming: 25-27 al terzo set! - #DIRETTA- #Novara #Vakifbank - zazoomnews : LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le piemontesi in sotto 16-15 nel… - zazoomnews : LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le piemontesi vincono il secondo… -