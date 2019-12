Diretta Europei nuoto vasca corta 2019 Streaming video Rai | Paltrinieri | inizio ok!

ilsussidiario

(Di giovedì 5 dicembre 2019): oggi inFederica Pellegrini. infoRai, orari, gare azzurri a Glasgow: in

zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: 5 dicembre Megli e Ballo in finale nei 200. Paltrinieri in finale col miglior t… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: 5 dicembre Megli e Ballo in finale nei 200. Paltrinieri in finale col miglior t… - zazoomnews : DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2019- Video streaming Rai: Ballo e Megli in finale! - #DIRETTA #EUROPEI #NUOTO… -