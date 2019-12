Dimissioni di Ancelotti ancora possibili Lo scenario dei prossimi giorni

calciomercato.napoli

(Di giovedì 5 dicembre 2019): il tecnico può abbandonare la causa solo a determinate condizioni. Le ipotesi da non escludere Carloe il Napoli. Una storia che secondo molti potrebbe terminare anzitempo. Ora come ora però, ci si basa su quello che sappiamo ufficialmente. ADL, mediante la radio ufficiale del Napoli, ha ribadito ieri che la fiducia verso il tecnico di Reggiolo è incondizionata. Tuttavia, un eventuale ”tradimento” da parte dei giocatori verso il proprio allenatore potrebbe portare alleanticipate di Carletto. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno, che specifica come le acque in casa azzurri siano tutt’altro che calme. Lo stessoviene ipotizzato da Auriemma Oltre allo stesso quotidiano, anche Raffaele Auriemma tramite il proprio portale ‘Gonfialarete‘ ha confermato che qualora dovesse arrivare una sconfitta a Udine, ...

