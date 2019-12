Digitale terrestre | passaggio a nuovo standard | butteremo 10 milioni di tv

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Entro il 2022 cambierà il segnale di ricezione dei canali televisivi, con ildall’attuale(Dvb T) a un(Dvb T2). E già a partire da dicembre il bonus tv agevolerà il. Si calcola che circa 18di famiglie italiane si ritroveranno così a sostituire i propri televisori buttando via quelli obsoleti. Secondo Remedia, consorzio che gestisce i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il 65% provenienti da tv e monitor), stima una raccolta in Italia di 10di tv obsoleti, che saranno generati secondo un preciso calendario che scandisce ildi trasmissione. Ma come smaltire correttamente decoder e tv? Innanzitutto, non tutti gli apparecchi sono da buttare: si può verificare la compatibilità del proprio dispositivo alla nuova tecnologia, controllando che la scheda tecnica di Tv o ...

