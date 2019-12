Dieta col merluzzo | proteggi il cervello e dimagrisci

dilei

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Aggiungere ilalla propria alimentazione può rivelarsi una scelta molto utile per la salute. Questo pesce è infatti ricco di nutrienti che favoriscono la salute cerebrale. Da non dimenticare è poi il fatto che, in virtù della presenza di proteine magre, rappresenta un valido alleato della forma fisica. Proseguendo con i motivi per cui vale la pena introdurre ilnellaricordiamo la presenza di vitamine del gruppo B. Questo pesce, appartenente al genere Gadus e originario delle acque dell’Oceano Atlantico, si contraddistingue in particolare per il buon contenuto di vitamina B12. Conosciuta anche con il nome di cobalamina, fa parte delle vitamine essenziali e aiuta a prevenire l’anemia. Ricordiamo inoltre il suo ruolo cruciale nel controllo dei livelli di omocisteina, un aminoacido che, quando presente in quantità eccessive, aumenta il rischio di ...

LaRaffa13 : @Agenzia_Ansa Beh,considerando che i 'geni' in Europa mettono al bando la dieta mediterranea col bollino rosso..si mettano d'accordo.. ?? - notizieoggi_com : Mamme maniache del fitness, super sportive e a dieta col pancione: è boom di Fit Mom. Tra le polemiche- -